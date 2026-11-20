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एंटी नारकोटिक्स सेल के एएसआई राहुल फोगाट ने विद्यार्थियों को नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरे परिवार और समाज की प्रगति को प्रभावित करता है। युवाओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन या गलत संगत में आकर नशे की ओर कदम नहीं बढ़ाने चाहिए।अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल-कूद और रचनात्मक गतिविधियों में लगाकर जीवन में सफलता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास नशे की बिक्री या तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने का आह्वान किया। टीम ने ऑनलाइन ठगी, फिशिंग लिंक, फर्जी लोन एप, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और ओटीपी साझा करने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी।दुर्गा शक्ति टीम ने छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा के तरीकों और सुरक्षित वातावरण के महत्व के बारे में बताया। टीम ने आपातकालीन सहायता के लिए डायल-112 और महिला हेल्पलाइन 1091 की जानकारी दी। छात्राओं को दुर्गा शक्ति एप डाउनलोड करने और किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।