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पहले दिन जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के करीब 250 प्रतिभागियों ने लोक समूह नृत्य, लोक समूह गायन, नुक्कड़ नाटक, लोक समूह वाद्य यंत्र, पेंटिंग और कविता लेखन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीटीएम सुरेश कुमार ने किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और संकल्प का उत्सव है। उन्होंने युवाओं को नशे के साथ-साथ मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग और उसकी बढ़ती लत से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हुए जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत व लगन से प्रयास करना चाहिए।प्रत्येक व्यक्ति में असीम प्रतिभा होती है और ऐसे मंच उसे पहचानने, निखारने व आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं को कभी स्वयं को असफल न मानने और सदैव अनुशासन में रहने की प्रेरणा दी।नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेशजिला युवा समन्वयक अधिकारी जीतपाल ने बताया कि महोत्सव की थीम के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य नशामुक्त समाज के निर्माण के साथ युवाओं में रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करना है।लोक संस्कृति और रचनात्मकता का दिखा संगममहोत्सव के पहले दिन आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने हरियाणवी गीतों, लोक संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं। पेंटिंग और कविता लेखन के माध्यम से भी प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई।इस दौरान जनता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जयवीर सिंह, कार्यक्रम इंचार्ज हरीश कुमार सहरावत, शिक्षुता एवं रोजगार अधिकारी दीपक कुमार शर्मा, वर्ग अनुदेशक राजेंद्र दहिया, सुरजीत कुमार, विकास और श्रीनिवास सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।