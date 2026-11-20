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थाना बौंदकलां पुलिस ने गांव में नशे के संभावित ठिकानों की जांच की। अभियान के दौरान पुलिस को कोई नशीला पदार्थ या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक सुलतान सिंह के नेतृत्व में टीम ने चांदू दास मंदिर के पास व राजकीय स्कूल के नजदीक खंडहरनुमा स्थानों पर तलाशी ली। इन स्थानों को विशेष रूप से जांचा गया, जहां पूर्व में नशे का सेवन करने वालों के बैठने की सूचनाएं थीं। डॉग स्क्वॉयड की मदद से संदिग्ध ठिकानों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर निगरानी जारी रहेगी।नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाईथाना प्रभारी निरीक्षक सुलतान सिंह ने कहा कि नशे की बिक्री, तस्करी और सेवन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है। आसपास किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें।