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इस विशेष अभियान की कमान डीएसपी साहिल ढिल्लों ने संभाली। उनके नेतृत्व में निरीक्षक अमरदीप सहित 16 पुलिसकर्मियों की टीम ने नाका इमलोटा पर तैनात रहकर वाहनों की बारीकी से जांच की। पुलिस टीम ने आने-जाने वाले वाहनों को रुकवाकर उनके आवश्यक दस्तावेज की पड़ताल की तथा संदिग्ध प्रतीत होने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली। पूरी रात चले इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कुल 63 वाहनों को रुकवाकर उनके दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक पहलुओं की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 वाहन चालकों के मौके पर ही चालान किए गए। इसके अतिरिक्त, देर रात बिना किसी स्पष्ट कारण के घूम रहे 6 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे गहन पूछताछ की गई तथा उनका पुलिस रिकॉर्ड भी खंगाला गया। पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने तथा रात के समय अनावश्यक रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने से बचने के संबंध में भी जागरूक किया गया।

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चरखी दादरी। जिले में अपराधियों, नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए चरखी दादरी पुलिस दादरी-झज्जर मार्ग स्थित नाका इमलोटा पर विशेष नाकाबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पूरी रात चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने सड़क पर मुस्तैदी से पहरा देते हुए आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की।