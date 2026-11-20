विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसोसिएशन ने पत्र में बताया कि 25 अक्तूबर को नई अनाज मंडी में बाजरा फसल की फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक जांच) करवाई गई थी। आढ़तियों के अनुसार, जांच के दौरान मंडी के कुछ दुकानदार मौजूद नहीं थे। ऐसे में जांच प्रक्रिया पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही। एसोसिएशन का कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के समय सभी दुकानदारों और आढ़तियों की मौजूदगी जरूरी थी, ताकि स्टॉक का सही मिलान किया जा सके।आढ़तियों ने यह भी बताया कि जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में अंतर दर्शाया गया है, जिससे व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि मंडी में दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, ताकि सभी आढ़तियों की मौजूदगी में बाजरे के स्टॉक का सही मिलान हो सके।पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि किसानों का बकाया बाजरा और जारी किए गए गेटपास की बिडिंग करवाने में आ रही परेशानी को दूर किया जाए। इससे किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिल सकेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मंडी में दोबारा भौतिक जांच करवाकर मामले का समाधान करने की मांग की है, ताकि किसानों और आढ़तियों दोनों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।