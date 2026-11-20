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अनेक ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे न तो जरूरी लाइटें लगी हैं और न ही रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं। ऐसे में कम दृश्यता के दौरान पीछे से आने वाले वाहन चालकों को आगे चल रहे वाहनों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा इंतजामों में यह लापरवाही सड़क हादसों का कारण बन सकती है।रात और कोहरे के दौरान भारी वाहनों की पहचान के लिए पीछे की लाइटें और रिफ्लेक्टिव टेप बेहद जरूरी हैं। इनकी मदद से पीछे से आने वाले वाहन चालकों को दूरी और वाहन की स्थिति का अंदाजा हो जाता है। इसके बावजूद जिले में कई ट्रक और विशेषकर कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बिना रिफ्लेक्टिव टेप के सड़कों पर दौड़ रही हैं। अंधेरे और धुंध में ऐसे वाहन दिखाई नहीं देने से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।निजी बसों की फिटनेस और फॉग लाइटों पर भी सवालभारी वाहनों के साथ निजी और रोडवेज बसों में भी सर्दियों के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई बसों में फॉग लाइटें नहीं लगी हैं जबकि कुछ की लाइटें खराब बताई जा रही हैं। बसों की तकनीकी फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच भी जरूरी है। सुबह और रात के समय कोहरे में बसों का संचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित लाइटिंग और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करना जरूरी है।धुंध से पहले ट्रक में लगवाई जाएगी पीली लाइटश्योराण ट्रांसपोर्ट के संचालक मुकेश श्योराण ने बताया कि इस संबंध में बातचीत हुई है। उनके ट्रक में जल्द ही पीली लाइट लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोहरा बढ़ने से पहले सुरक्षा संबंधी काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, कोहरे का मौसम शुरू होने के बावजूद वाहनों में जरूरी सुरक्षा इंतजाम पहले से पूरे नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।रोडवेज की 115 बसों में अधिकांश में फॉग लाइटें नहींदादरी रोडवेज डिपो में कुल 115 बसें हैं। इनमें से अधिकांश में फॉग लाइटें नहीं लगी हुई हैं। जिन बसों में फॉग लाइटें नहीं हैं उनमें इन्हें लगवाने का काम किया जा रहा है। वहीं जिन बसों की फॉग लाइटें खराब हैं उन्हें भी बदला जा रहा है। रोडवेज प्रबंधन का दावा है कि जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा।चालकों के आराम के लिए भी की व्यवस्थारोडवेज डिपो में चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए चालक प्रशिक्षण स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा ड्यूटी स्टाफ के आराम के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि चालक पर्याप्त आराम करने के बाद ही बस लेकर सड़क पर निकलें। कोहरे के दौरान सुरक्षित संचालन के लिए चालकों का सतर्क और तरोताजा रहना भी जरूरी है।वर्जनबसों में फॉग लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिन बसों की लाइटें खराब हैं उन्हें भी बदला जा रहा है। जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा।- नवीन शर्मा, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो, चरखी दादरी