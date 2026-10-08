Charkhi Dadri News: बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं व विभागीय कामकाज के लिए 11 चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

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जिला नागरिक अस्पताल में कार्यवाहक सीएमओ डॉ. सुमन तंवर के अनुसार डॉ. नवदीप सिंधु को एनएचएम, एमएमआईवाई, एसकेएस, केंद्रीय स्टोर, ई-प्रोक्योरमेंट, मानसिक स्वास्थ्य और एचडब्ल्यूसी-एएम के कार्यों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। डॉ. बिजेंद्र को डीएमएस के साथ भवन, एनक्यूएएस, गुणवत्ता, स्वच्छ हरियाणा मिशन, एबीडीएम, एनीमिया मुक्त भारत, आईपीएचएस और ओरल हेल्थ मास मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव बेनीवाल शिकायत और लापरवाही से संबंधित मामलों को देखेंगे।डॉ. अंकुर नागर को मेडिकल शाखा, मेडिकल हैंडलबुक, क्रॉनिक डिजीज, सभी प्रतिष्ठान ई-01 से ई-04, ई-उपचार, आरटीआई, कोर्ट केस तथा जन्म-मृत्यु से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं। इसी तरह डॉ. आशीष मान को डीआईओ, कोविड, ई-ऑफिस, बीएमडब्ल्यू, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, बाल स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मिली है। डॉ. राहुल अरोड़ा परिवहन, आरटीएस, एनआईडीडीसीपी, आयोडीन की कमी, टीबी और एनटीसीपी से जुड़े कार्य देखेंगे।डॉ. कमल कुमार को वीबीडी, आईडीएसपी, एनआरसीपी और एनपीपीसीएसई नीरोगी से संबंधित कार्य दिए गए हैं। डॉ. संदीप कुमार पीएनडीटी, एमटीपी, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, आरबीएसके, आरकेएसके और स्कूल हेल्थ कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी होंगे। वहीं डॉ. सुमित चाहर को सीईए, एचकेआरएन, एनपीसीबी, उपकरण और पीपीपी मोड से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं। डॉ. नीरज कादियान सीएम विंडो, सीएम अनाउंसमेंट, एसएमजीटी, स्वागत हरियाणा पोर्टल, साक्षात्कार एवं अप्रेंटिस, डीएनओ, एचडीयू/आईसीयू (पीडियाट्रिक), जन संवाद, विधानसभा प्रश्न, 15वें वित्त आयोग, चुनाव और समाधान शिविर का कार्य देखेंगे। वहीं डॉ. भूपेंद्र को एनपीपीसीडी, अंगदान, डीआईपीएचएल, ब्लड बैंक, रक्त संबंधी बीमारियां, एनवीएचसीपी, एएमआर, एनसीडी, एनएसीपी, एनपीसीएचई और ई-संजीवनी सहित विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है।