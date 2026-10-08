Charkhi Dadri News: कॉलेजों से युवाओं का मोहभंग, इस साल आधी सीटें भी नहीं भर पाईं

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3900 में से 1725 सीटों पर ही दाखिलाजिले के आठ सरकारी व एडिड कॉलेजों में यूजी और पीजी स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की कुल 3900 सीटें निर्धारित थीं। ये मुख्य रूप से बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्सिज की सीटें हैं। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने तक इनमें से 1725 सीटों पर ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। यानी 2175 सीटों पर कोई विद्यार्थी नहीं पहुंचा। आंकड़ों के अनुसार कॉलेजों की कुल प्रवेश क्षमता का आधे से भी कम हिस्सा भर पाया है।बॉक्स: आधी से ज्यादा सीटें खालीकॉलेजों में 55.77 प्रतिशत सीटें खाली रह जाना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चिंता का विषय है। हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, लेकिन पिछले तीन चार वर्षों में दाखिलों के प्रति विद्यार्थियों का रूझान काफी कम होता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो विद्यार्थी अब परंपरागत पढ़ाई के बजाए जॉब से जुड़े कोर्सिज, कोचिंग, लाइब्रेरी की ओर ज्यादा जा रहे हैं।कॉलेज का नाम, सीटें व दाखिलेजनता कॉलेज सीटें दाखिलेबीए 560 250बीकॉम 80 43बीएससी नॉन मेडिकल 160 56बीएससी मेडिकल 80 36बीएससी कंप्यूटर साइंस 80 092: एपीजे महाविद्यालय दादरी:बीए 400 131बीकॉम 80 11बीएससी नॉन मेडिकल 80 13महिला महाविद्यालय झोझू कलांबीए 480 253बीकॉम 80 17नॉन मेडिकल 160 59मेडिकल 60 39राजकीय महाविद्यालय चरखी दादरी:बीए 240 164बीकॉम 80 27राजकीय महिला महाविद्यालय बाढड़ा:बीए 300 183बीएससी 100 26बीकॉम 80 14राजकीय महाविद्यालय मांढी हरिया:बीए 160 118बीकॉम 80 09राजकीय कॉलेज कादमा:बीए 160 73बीकॉम 80 09राजकीय कॉलेज बौंद कलां:बीए 240 174बीकॉम 80 11वर्सन:प्रदेश भर में ही अब विद्यार्थी कॉलेजों के प्रति कम आकर्षित हो रहे हैं। जिले में 8 कॉलेज होने के कारण पहले से दाखिले बंट गए हैं, जिसके कारण भी आंकड़ा कम दिखाई देता है। आजकल युवा जल्द जॉब मिलने वाले कोर्सेज की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं।जगजीत मोर, उच्चतर शिक्षा विभाग अधिकारी, दादरी।