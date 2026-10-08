Charkhi Dadri News: जिले में पहली बार होगी 23वीं सीनियर हरियाणा राज्य सेपक टकरा प्रतियोगिता

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यह जानकारी अमेच्योर सेपक टकरा एसोसिएशन ऑफ दादरी के प्रधान मास्टर संत कुमार और स्कूल निदेशक बिजेंद्र सांगवान ने संयुक्त रूप से दी। एसोसिएशन के महासचिव सुनील बंगालिया और सह सचिव एवं चेयरमैन, रेफरी आयोग, हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन दशरथ रंगा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।इसमें प्रदेश के करीब 20 जिलों की पुरुष और महिला टीमों के पहुंचने की संभावना है। प्रतियोगिता के दौरान आगामी सीनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा प्रतियोगिता के लिए हरियाणा टीम का चयन भी किया जाएगा।खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्थाकोषाध्यक्ष शमशेर सिंह रंगा ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन की कोर कमेटी के सदस्यों ने प्रतियोगिता स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया।इस अवसर पर उपाध्यक्ष सतपाल मेच्चू, सुनील कुमार यादव, कार्यकारी सदस्य अनिल सांगवान, कप्तान सिंह पुनिया, अन्नत कुमार सरोहा, कोच दीपक, साहिल, सोनू, हर्ष, अन्नू डोहकी, हरिश्चंद्र, संयम रासीवास, जितेश बिरही कलां, राकेश, अशोक छप्पार, द्रविड़, प्रवींद्र मानकावास सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे।