फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   The 23rd Senior Haryana State Sepak Takraw Championship will be held in the district for the first time

Charkhi Dadri News: जिले में पहली बार होगी 23वीं सीनियर हरियाणा राज्य सेपक टकरा प्रतियोगिता

Thu, 08 Oct 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
The 23rd Senior Haryana State Sepak Takraw Championship will be held in the district for the first time
चरखी दादरी। हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन के तत्वावधान में दादरी जिले में पहली बार 23वीं सीनियर हरियाणा राज्य सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता 10 व 11 अक्तूबर को बिरही कलां स्थित स्कोलर वर्ल्ड स्कूल में होगी।
विज्ञापन

यह जानकारी अमेच्योर सेपक टकरा एसोसिएशन ऑफ दादरी के प्रधान मास्टर संत कुमार और स्कूल निदेशक बिजेंद्र सांगवान ने संयुक्त रूप से दी। एसोसिएशन के महासचिव सुनील बंगालिया और सह सचिव एवं चेयरमैन, रेफरी आयोग, हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन दशरथ रंगा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।
विज्ञापन

इसमें प्रदेश के करीब 20 जिलों की पुरुष और महिला टीमों के पहुंचने की संभावना है। प्रतियोगिता के दौरान आगामी सीनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा प्रतियोगिता के लिए हरियाणा टीम का चयन भी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था
कोषाध्यक्ष शमशेर सिंह रंगा ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा सेपक टकरा एसोसिएशन की कोर कमेटी के सदस्यों ने प्रतियोगिता स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष सतपाल मेच्चू, सुनील कुमार यादव, कार्यकारी सदस्य अनिल सांगवान, कप्तान सिंह पुनिया, अन्नत कुमार सरोहा, कोच दीपक, साहिल, सोनू, हर्ष, अन्नू डोहकी, हरिश्चंद्र, संयम रासीवास, जितेश बिरही कलां, राकेश, अशोक छप्पार, द्रविड़, प्रवींद्र मानकावास सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed