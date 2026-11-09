Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 09 Nov 2026 08:03 PM IST
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अभियान
दादरी : शहर में विशेष सफाई अभियान सुबह 5 बजे।
ट्रायल
अरावली मॉडर्न स्कूल कादमा अरावली मॉडर्न स्कूल में लैक्रॉस राज्यस्तरीय चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल सुबह 10 बजे।
आरती
गोसेवा सदन : श्रीकृष्ण गोसेवा सदन में धार्मिक कार्यक्रम मंगल आरती सुबह 11 बजे।
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दादरी : शहर में विशेष सफाई अभियान सुबह 5 बजे।
ट्रायल
अरावली मॉडर्न स्कूल कादमा अरावली मॉडर्न स्कूल में लैक्रॉस राज्यस्तरीय चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल सुबह 10 बजे।
आरती
गोसेवा सदन : श्रीकृष्ण गोसेवा सदन में धार्मिक कार्यक्रम मंगल आरती सुबह 11 बजे।