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Charkhi Dadri News: फव्वारा पाइप बिजली लाइन से छूने से किसान की मौत

Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 08 Nov 2026 12:28 AM IST
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Farmer dies after irrigation pipe comes into contact with power line
बाढड़ा।
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गांव भांडवा में कृषि कार्य करते समय हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 35 वर्षीय किसान अमित की मौके पर ही मौत हो गई। अमित कुमार शुक्रवार शाम करीब सात बजे खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान सिंचाई फव्वारा पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया और करंट लगने से अमित कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाढड़ा थाना प्रभारी हरबीर का कहना है कि इस मामले में मृतक के ताऊ के लड़के के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है।

अमित कुमार छह वर्षीय बेटा और एक वर्षीय बेटी का पिता था। करीब आठ वर्ष पहले अमित कुमार के पिता का निधन हो गया था। परिवार की जिम्मेदारी अमित कुमार के जिम्मे थी। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली निगम के अधिकारियों से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है।
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