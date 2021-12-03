Charkhi Dadri News: दीपावली से पहले ही जहरीली हुई जिले की हवा, एक्यूआई 306 पर पहुंचा

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चरखी दादरी।चरखी दादरी। जिले में दिवाली के त्योहार से पहले ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार दूसरे दिन 300 के पार दर्ज किया गया है, जो चिंता का विषय है। जिले में ग्रैप तीन के नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन नियमों की सख्ती से पालना नहीं हो रही है। शनिवार को जिले का एक्यूआई 306 दर्ज किया गया था, जबकि शुक्रवार को यह 310 तक पहुंच गया था।इस खराब वायु गुणवत्ता के कारण आमजन की चिंता काफी बढ़ गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मौजूदा स्थिति ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध और प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। सड़कों पर वाहनों की लगातार आवाजाही प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां भी प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान है कि आतिशबाजी और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के चलते एक्यूआई 500 तक पहुंच सकता है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी सहित स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।स्वास्थ्य पर बढ़ता असरदिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। यह स्थिति आमजन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मौजूदा स्थिति अधिक नुकसानदायक साबित हो सकती है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध का असर अधिक महसूस किया जा रहा है, जो दृश्यता को भी प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण का यह बढ़ता स्तर लोगों के दैनिक जीवन और स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है।प्रदूषण के प्रमुख कारणजिले में वायु प्रदूषण बढ़ने के बावजूद एक राहत की बात यह है कि अब तक पराली जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कृषि विभाग और प्रशासन की ओर से किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद जिले का एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है, जो अन्य कारणों की ओर इशारा करता है। इससे साफ है कि वायु प्रदूषण के पीछे केवल पराली जलाना ही एकमात्र कारण नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता को तरह प्रभावित कर रहा है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां भी वायु प्रदूषण के अन्य प्रमुख कारण हैं, जो हवा को दूषित कर रहे हैं।दिवाली के बाद गंभीर हो सकती है स्थितिदिवाली के दौरान होने वाली आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषणकारी कणों की मात्रा को काफी बढ़ा सकता है। पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता के बीच पटाखों का धुआं स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकता है। ऐसे में त्योहार के बाद एक्यूआई 500 तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है, जो बेहद खतरनाक स्तर होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से खुले में रहने से बचना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को इस अवधि में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि वे बीमारियों से बच सकें। वहीं प्रशासन के सामने भी प्रदूषण पर नियंत्रण रखने और लोगों को राहत दिलाने की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।