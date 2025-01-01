Charkhi Dadri News: सर्दियों में अंधेरी गलियां बढ़ा रहीं चोरी का खतरा, खराब स्ट्रीट लाइटों से शहरवासी परेशान

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ऐसे में शहर की हर गली और बाजारों में रोशनी की उचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। इस समय शहर की अवैध कॉलोनियों में लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहीं, नगर के कई भागों में मास्क लाइटें खराब होने से सर्दी की रात में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। शहर की कॉलोनियों में लोगों के मकानों के सामने से दो पहिया वाहन चोरी होते रहे हैं। शहर में इस समय करीब 110 हाई मास्क लाइटें भी लगी हुई हैं। बाजारों व कॉलोनियों में करीब आठ हजार एलईडी लाइटें लगी हैं।सर्दी के मौसम में अंधेरा होने पर तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। अंधेरे में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। नगर में करीब 55 कॉलोनियां हैं और 21 वार्ड है। इन कॉलोनियों में रात के समय स्ट्रीट लाइटें के जरिये ही रोशनी की व्यवस्था है। कॉलोनियों के अलावा सार्वजनिक भागों में लगी काफी लाइटें सही स्थिति में नहीं होने से समय-समय पर इनमें खराबी बनी रहती है। कहीं लाइटों के स्विच खराब हो जाते हैं तो कहीं तार टूट जाते हैं। कॉलोनियों व शहर के अन्य सार्वजनिक भागों में लाइटें खराब होने से लोगों को रात के समय आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि नगर परिषद की ओर से नियमित रूप से लाइटें ठीक भी की जा रही हैं। खराब होने वाली लाइटों की संख्या अधिक बनी रहती है जिससे व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है।बॉक्सनई कॉलोनियों में लाइटों की जरूरत बनीइस समय शहर की नई वैध कॉलोनियों में लाइटें लगवाए जाने की जरूरत बनी हुई है। पुरानी कॉलोनियों में भी जवाब दे चुकी लाइटों को बदलने करने की जरूरत है। इन नई कॉलोनियों में सड़क व सीवरेज का काम भी अभी बाकी है। आवासीय बस्ती होने की वजह से स्ट्रीट लाइटों की पहली जरूरत बनी हुई है क्योंकि कच्चा एरिया होने की वजह से लोगों को खासकर रात के समय आवागमन में अधिक परेशानी होती है। पूर्ण मार्केट के प्रधान संदीप फोगाट,मंजीत सिंह,राजेंद्र सिंह,पूर्व सैनिक धर्मबीर सिंह व संतोष ने शहर की लाइटों को दुरुस्त करने की जरूरत बताई है। इनका कहना है कि आमतौर पर सर्दी सीजन में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं।वर्सनप्रतिदिन लाइटों को ठीक किया जा रहा है। शहरवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत के अनुसार समय-समय पर लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही शहर में दो हजार लाइटें और लगवाई जाएंगी।बक्शीराम, चेयरमैन, नगर परिषद