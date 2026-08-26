नगर में आज:

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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन, सुबह 10 बजे से



शिक्षक प्रशिक्षण शिविर

बिरही कलां : डाइट बिरही कलां में पीजीटी केमिस्ट्री का सीपीडी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, सुबह 9 बजे से।



जनसंपर्क अभियान

बाढड़ा : क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 30 अगस्त के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इनेलो नेताओं जनसंपर्क अभियान, सुबह 9 बजे से

समाधान शिविर: