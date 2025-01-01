Charkhi Dadri News: सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी में 47,903 विद्यार्थियों ने लिया भाग

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थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक विक्रांत सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीमों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर निर्धारित समयानुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों से सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, सुरक्षित आवागमन और यातायात अनुशासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए।सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति किया जागरूकप्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ सड़क पर जिम्मेदार एवं सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात संकेतों का पालन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने के प्रति जागरूक किया।परिवार और समाज को भी करें जागरूकविद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के साथ-साथ अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों, मित्रों और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों तक सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी को रोचक एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाया गया।पुलिस की आमजन से अपीलयातायात थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रांत सिंह ने आमजन से अपील की कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें और स्वयं के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सभी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।