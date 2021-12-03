Charkhi Dadri News: आज से काम पर लौटेंगे पटवारी-कानूनगो

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एसोसिएशन ने बताया कि सरकार के साथ दूसरे दौर की वार्ता सफल रहने के बाद उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। एसोसिएशन के अनुसार अब फसलों की गिरदावरी का कार्य मुख्य रूप से सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से किया जाएगा।पटवारियों को केवल मेरा फसल-मेरा ब्योरा और सैटेलाइट गिरदावरी के बाद आने वाले मिसमैच डेटा का फोटो सहित सत्यापन करना होगा। जिन पटवारियों के पास कार्यभार अधिक होगा उनके सहयोग के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।धरने में बताया गया कि भूमि रिकॉर्ड से जुड़े पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ समय मांगा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी कमियां दूर होने के बाद ही पटवारियों और कानूनगो से पोर्टल पर नियमित कार्य कराया जाएगा।इसके अलावा एसोसिएशन की अन्य मांगों पर भी उच्च अधिकारियों के साथ सहमति बन चुकी है और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। तहसील दादरी के उपप्रधान पवन फोगाट ने कहा कि यह जीत सभी पटवारियों और कानूनगो की एकजुटता, धैर्य और संघर्ष का परिणाम है।उन्होंने आंदोलन के दौरान समर्थन देने वाले सामाजिक, कर्मचारी और किसान संगठनों का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन ने घोषणा की कि 20 अगस्त से पूरे प्रदेश में चल रहा सांकेतिक धरना समाप्त कर मंगलवार से सभी पटवारी और कानूनगो अपने कार्य पर लौट आएंगे।