Charkhi Dadri News: ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

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राहगीरों ने दोनों घायलों को दादरी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मेहड़ा निवासी अजीत (32) को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सतीश निवासी बिलावल को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर किया गया जहां उपचार के दौरान शाम तक उसकी भी मौत हो गई।जानकारी के अनुसार अजीत और सतीश सोमवार रात करीब सवा आठ बजे बाइक पर सवार होकर मेहड़ा से चरखी दादरी की ओर आ रहे थे। जब वे भैरवी के समीप पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से भाग गया।