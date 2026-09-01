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हरियाणा: चरखी-दादरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्राले ने मारी टक्कर, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

Tue, 01 Sep 2026 10:38 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 01 Sep 2026 10:38 AM IST
सार

पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए जाम खुलवाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हादसे के कारण हाईवे पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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Trailer truck rams into tractor-trolley in Charkhi-Dadri; long traffic jam on highway following the accident
दादरी सड़क हादसा - फोटो : संवाद

विस्तार
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चरखी-दादरी में नेशनल हाईवे-334बी पर गांव खेड़ी बत्तर के समीप मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्राले ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में कई सवारियां मौजूद थीं। यह सावरिया ट्रैक्टर में सवार होकर अलीगढ़ से गोगामेडी जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 25 लोगों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, घायलों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया।
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पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए जाम खुलवाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हादसे के कारण हाईवे पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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