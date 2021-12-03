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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को राज्य स्तर पर सम्मानित करना अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा। उन्होंने पात्र महिलाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने का आह्वान किया।

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चरखी दादरी। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन.एमआईएस.डब्लयूसीडीएचआरवाई.जीओवी.आईएन पर किए जा सकते हैं। पात्र एवं इच्छुक महिलाएं अपने संपूर्ण बायोडाटा तथा समाज एवं संबंधित क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के विस्तृत विवरण सहित 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।