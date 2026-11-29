दंपती की हत्या: जमीन विवाद में छोटे भाई और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, साढ़े तीन घंटे सड़क पर पड़े रहे शव
अमर उजाला नेटवर्क, चरखी दादरी Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 29 Nov 2026 05:35 PM IST
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चरखी दादरी के बाढड़ा के गांव काकड़ोली हट्टी में शनिवार दोपहर जमीन और ट्यूबवेल के पानी को लेकर चल रहे विवाद में एक व्यक्ति ने परिजनों के साथ मिलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। दंपती के शव करीब साढ़े तीन घंटे तक हडौदी-काकड़ोली हट्टी मार्ग पर पड़े रहे। पुलिस ने एक नामजद सहित 5 अन्य के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की हैं।
जांच अधिकारी हरबीर सिंह के मुताबिक मृतक काकड़ोली हट्टी निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर सिंह (50) पत्नी भानवती के साथ हडौदी मार्ग पर स्थित खेत में रहता था। उसके एक बेटा प्रिंस है वो वारदात के वक्त स्कूल गया हुआ था। बेटी सुमित ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता और ताऊ शमशेर का जमीन और खेत में लगे ट्यूबवेल के पानी को लेकर विवाद चल रहा है।
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जांच अधिकारी हरबीर सिंह के मुताबिक मृतक काकड़ोली हट्टी निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर सिंह (50) पत्नी भानवती के साथ हडौदी मार्ग पर स्थित खेत में रहता था। उसके एक बेटा प्रिंस है वो वारदात के वक्त स्कूल गया हुआ था। बेटी सुमित ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता और ताऊ शमशेर का जमीन और खेत में लगे ट्यूबवेल के पानी को लेकर विवाद चल रहा है।
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करीब डेढ़ बजे इसी मामले में दोनों के बीच कहासुनी हुई जो हिंसक झड़प में बदल गई। शमशेर ने परिजनों के साथ मिलकर मां-पिता को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। गंभीर घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद राहगीर और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
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एसपी लोकेश कुमार पी, डीएसपी राकेश कुमार मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने करीब दो घंटे तक मौके से साक्ष्य जुटाए। वारदात के करीब साढ़े तीन घंटे बाद पांच बजे शवों को जिला नागरिक सरकारी अस्पताल भिजवाया सका। पोस्टमार्टम रविवार को कराया जाएगा। शमशेर सहित 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
प्रारंभिक जांच में जमीन और ट्यूबवेल के पानी को लेकर विवाद सामने आया है। आरोपियों की तलाश के लिए चार टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में रखवाया है। - राकेश कुमार, डीएसपी