Charkhi Dadri News: 18 गैस सिलिंडर मिले, चालक नहीं दिखा सका दस्तावेज

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पुलिस को मंगलवार दोपहर 12 बजे बाद डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि शहर में एक संदिग्ध वाहन घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मारुति वैन को चेकिंग के दौरान रोक लिया। वाहन की जांच करने पर उसमें गैस सिलिंडर रखे मिले। पुलिस टीम वाहन को शहर थाना लेकर पहुंची और सिलिंडरों की जांच की।तलाशी के दौरान वाहन से कुल 18 खाली घरेलू गैस सिलिंडर बरामद हुए। इनमें 11 सिलिंडर भारत गैस कंपनी और सात सिलिंडर इंडेन गैस कंपनी के बताए गए हैं।पुलिस ने सिलिंडरों को कब्जे में लेकर चालक से इनके संबंध में जानकारी और दस्तावेज मांगे लेकिन पूछताछ में चालक ने अपना नाम विकास पुत्र नारायण दास, निवासी जाखौली, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम बताया। पुलिस के अनुसार चालक आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं कर पाया।पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि गैस सिलिंडरों से संबंधित दस्तावेज और आवश्यक कागजात नहीं मिलने पर चालक के खिलाफ ईसी एक्ट की धारा 7-10-55 के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।