Charkhi Dadri News: शाखा जनस्वास्थ्य की आम हाउस की बैठक आयोजित

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उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर को शाखा यूनियन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी हितों और संगठन की आगामी गतिविधियों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की पोर्टल संबंधी तकनीकी एवं प्रशासनिक रुकावट को दूर करने की मांग उठाई।बकाया एलटीसी का भुगतान करने व मेडिकल कैशलेस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग रखी गई। इस अवसर पर जिला प्रधान जय प्रकाश पूनिया, प्रेस सचिव राजेंद्र सांगवान, मुख्य सलाहकार चंद्र लाल सांगवान, शीला देवी, कार्यालय सचिव धर्मेंद्र, दिनेश कुमार, बलराम आदि मौजूद रहे।