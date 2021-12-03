Charkhi Dadri News: हथियार उपलब्ध करवाने का पांचवां आरोपी किया गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि 14/15 अगस्त की रात करीब तीन बजे खेड़ी बुरा निवासी मंजीत अपने दोस्त गौरव के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर गांव की ओर जा रहा था। जब वे गांव के बस अड्डे के पास पहुंचे तो वहां टीनू कुमार उर्फ टिंकू मिला। दोनों आपस में बातचीत करने लगे।इसी दौरान दादरी की तरफ से सफेद रंग की हुंडई ऑरा कार वहां आकर रुकी। कार से तीन युवक नीचे उतरे और उन्होंने मंजीत व उसके साथियों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से मंजीत घायल हो गया, जबकि गौरव और टीनू बाल-बाल बच गए।सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल मंजीत को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकीय जांच के बाद उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।