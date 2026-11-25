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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। समिति अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत प्राधिकरण की परिभाषा में विभिन्न संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंड निर्धारित करेगी। पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे। संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य होंगे। मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा के महाधिवक्ता का एक प्रतिनिधि जो अतिरिक्त महाधिवक्ता से नीचे के पद का नहीं होगा, समिति में विधिक सदस्य के रूप में शामिल होगा। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि पवन कुमार को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए पांच सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 और नियम-2025 के दायरे में शामिल की जाने वाली संस्थाओं की पात्रता तय करेगी। यह अधिनियम के तहत पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची भी तैयार करेगी।