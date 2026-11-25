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- माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण के लिए फ्राउनहोफर से समझौते की तैयारीअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में विदेशी निवेश और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। इससे पहले जापान, सिंगापुर और स्वीडन के दौरों के दौरान 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी थी। अब सरकार की नजर यूरोपीय कंपनियों और निवेशकों के साथ नए समझौते करने पर है।ब्रिटेन में उद्योगपतियों से लेकर विश्वविद्यालयों तक संवादब्रिटेन में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री वैश्विक कंपनियों, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे। सीआईआई के प्रतिनिधियों और प्रवासी हरियाणवियों से भी निवेश पर चर्चा होगी। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत व्यापार, शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राउंडटेबल बैठकें होंगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साइंस एंड पॉलिसी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों और क्वीन्स एलिजाबेथ स्कूल, बार्नेट के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी। इसमें हरियाणा में शैक्षणिक कैंपस स्थापित करने की संभावनाओं पर मंथन होगा। ब्रिटिश सांसदों को अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित किया जाएगा। लंदन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी आयोजित होगा।जर्मनी में निवेशकों के सामने रखेंगे हरियाणा की संभावनाएंउद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि 2 दिसंबर को जर्मनी में हरियाणा का रोड शो होगा। इसमें औद्योगिक आधारभूत ढांचे, कनेक्टिविटी, कुशल मानव संसाधन और निवेश नीतियों की जानकारी दी जाएगी। 3 दिसंबर को फ्राउनहोफर संस्थान के साथ प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इसमें माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण पर विशेष ध्यान रहेगा। 4 और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री जर्मनी की प्रमुख कंपनियों और निवेशकों से औद्योगिक सहयोग तथा दीर्घकालीन कारोबारी साझेदारी पर बातचीत करेंगे। इस दाैरान एआई, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।