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परिणाम के अनुसार सहायक निदेशक (डीएनए) पद व सहायक निदेशक (लाई-डिटेक्शन) पद के लिए दो-दो उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सीन ऑफ क्राइम) के लिए नौ उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (दस्तावेज) के लिए तीन उम्मीदवार योग्य घोषित किए गए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के लिए पांच उम्मीदवार सफल हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (एनडीपीएस) के लिए केवल एक उम्मीदवार सफल हुआ है। सहायक निदेशक (साइबर फॉरेंसिक) और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (साइबर फॉरेंसिक) के पदों के लिए कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया है।

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चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एफएसएल मधुबन (करनाल) में सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पदों के लिए आयोजित विषय ज्ञान परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए हैं। ये उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से पात्र हैं।