अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। सैनी ने सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सब्सिडी समय पर दी जाए और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।मुख्यमंत्री ने बैठक में लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए। कहा कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। गन्ना किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये परियोजनाएं महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र से 33 प्रतिशत, राज्य से 52 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र से 27 प्रतिशत और राज्य से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री ने सब्सिडी जारी करने की मौजूदा 120 दिन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडीएमसी पोर्टल को मेरी फसल-मेरा ब्योरा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से जोड़ने के भी निर्देश दिए।