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हरियाणा में तबादले: करनाल एनकाउंटर में घिरे नरेंद्र बिजारणियां को एसपी पद से हटाया, एसटीएफ में भेजा

Fri, 04 Sep 2026 08:16 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 04 Sep 2026 08:16 AM IST
सार

गृह विभाग ने 30 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। आदेश 3 सितंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

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Hryana Home Department transfer posting of 30 IPS and HPS officers
तबादला आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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करनाल में पुलिस एनकाउंटर को लेकर विवादों में घिरे एसपी नरेंद्र बिजारणियां को सरकार ने जिले से हटाकर एसटीएफ में भेज दिया है। उन्हें अब एसपी, एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, करनाल के नए एसपी की जिम्मेदारी गुरुग्राम के डीसीपी वेस्ट करण गोयल को सौंपी गई है। 

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करनाल के आईजी अशोक कुमार को आईजी, पीटीसी सुनारिया लगाया गया है। उनकी जगह विदेश से लौटे अश्विन को आईजी, करनाल रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें आईजी, एचएपी मधुबन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
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गृह विभाग ने 30 आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। आदेश 3 सितंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
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अमिताभ सिंह ढिल्लों को एडीजीपी आधुनिकीकरण एवं कल्याण के साथ एडीजीपी ईआरएसएस और एडीजीपी ट्रैफिक एवं हाईवे का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विकास आरोड़ा को एडीजीपी प्रशासन के साथ एडीजीपी साइबर, टेलीकॉम व आईटी और निदेशक एससीआरबी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। लोकेंद्र सिंह को एसपी सुरक्षा, सीआईडी-1 के साथ एटीएस और कमांडो नेवल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

भूपिंदर सिंह को पानीपत से एसपी सुरक्षा, सीआईडी लगाया गया है। सुमित कुमार को भिवानी से एसपी, एसटीएफ और नितीश अग्रवाल को पलवल से डीसीपी क्राइम, गुरुग्राम बनाया गया है।

मेधा भूषण को सोनीपत से पलवल एसपी और दीप्ति गर्ग को झज्जर डीसीपी से पानीपत एसपी लगाया गया है। मयंक मिश्रा को झज्जर/बहादुरगढ़ डीसीपी से भिवानी एसपी और फ्राबिना पी को मानेसर डीसीपी से नारनौल एसपी बनाया गया है।

फैसल खान को नारनौल के अतिरिक्त एसपी पद से झज्जर डीसीपी और आयुष यादव को रोहतक के अतिरिक्त एसपी पद से सोनीपत डीसीपी ईस्ट लगाया गया है।

वाई.वी.आर. शशि शेखर को नूंह के अतिरिक्त एसपी पद से गुरुग्राम के डीसीपी वेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। दीपिका अग्रवाल, रविंदर कुमार, शिवम और वैशाख बागी को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद क्रमशः रेवाड़ी, करनाल, अंबाला और रोहतक में एएसपी नियुक्त किया गया है। 


तान्या सिंह को डीएसपी एससीआरबी से कमांडेंट, प्रथम बटालियन एचएपी अंबाला सिटी और विजय कुमार को कमांडेंट, द्वितीय आईआरबी भोंडसी लगाया गया है। पूजा डाबला को एसपी ईआरएसएस से एसपी आरटीसी भोंडसी बनाया गया है। उन्हें प्रथम आईआरबी भोंडसी के कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

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