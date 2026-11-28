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खास बात यह है कि जानकारी में यह भी स्पष्ट करना होगा कि संबंधित कर्मचारी अपनी तकनीकी ट्रेड के अनुसार काम कर रहे हैं या उनसे सामान्य पुलिस ड्यूटी ली जा रही है।डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी को निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजनी होगी। इन पदों पर 14 जून 2002 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें चालक, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, फार्मासिस्ट, तैराक और अग्निशमन कर्मी शामिल थे।पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों के नाम, वर्तमान रैंक, बेल्ट नंबर, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, जाति, श्रेणी और ट्रेड के साथ वर्तमान तैनाती का विवरण मांगा है। सबसे अहम कॉलम यह है कि कर्मचारी तकनीकी काम कर रहा है या सामान्य ड्यूटी।निर्देश के अनुसार इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि तकनीकी दक्षता के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों का इस्तेमाल विभाग में उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप हो रहा है या नहीं।