अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस वर्ष 23 नवंबर तक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कुल 239 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। 200 मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपियों को रंगेहाथ (ट्रैप) पकड़ा गया। इस अवधि में 375 चालान न्यायालयों में दाखिल किए गए हैं।ब्यूरो प्रमुख एएस चावला ने बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी से 23 नवंबर तक 200 ट्रैप मामले दर्ज किए गए। जिला स्तर पर गुरुग्राम में सर्वाधिक 41 ट्रैप मामले दर्ज हुए। हिसार में 39 और रोहतक में 37 मामले दर्ज किए गए। ब्यूरो ने सभी 239 एफआईआर हरसमय पोर्टल पर अपलोड की हैं। गुरुग्राम और हिसार में 50-50 एफआईआर दर्ज की गईं। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जांच की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। 23 नवंबर 2026 तक 212 मुख्य और 163 सप्लीमेंट्री चालान न्यायालयों में दाखिल किए गए हैं। एएस चावला ने अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और समय पर चालान दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने आमजन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने की अपील भी की।