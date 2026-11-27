चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में क्लर्कों के स्वीकृत और खाली पदों की जानकारी जुटाएगी। सभी विभागों में प्रदेश स्तर पर पदों की मैपिंग की जाएगी। सरकार ने विभागाध्यक्षों को पदों की संख्या और रिक्तियों का पूरा ब्योरा जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।सरकार ने सभी विभागों को 3 जून 2026 से प्रभावी पदों और रिक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में देने को कहा है। साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर भी जानकारी अपडेट और सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। इस कवायद का उद्देश्य सभी विभागों में लिपिकीय पदों का सही रिकॉर्ड तैयार करना और कॉमन कैडर के तहत भर्ती एवं नियुक्तियों की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग अपने मुख्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और जिला स्तर के कार्यालयों में क्लर्कों के स्वीकृत और खाली पदों की जानकारी पदवार और जिलावार दें।