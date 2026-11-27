विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समाधान के बाद शिकायतकर्ता और क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति से भी करवाना होगा सत्यापनअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा के विश्वविद्यालयों से जुड़ी 525 शिकायतें अभी लंबित हैं। इन शिकायतों के समाधान में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनवरी में सीएम घोषणाओं और जनसंवाद से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले सभी विभागों को लंबित शिकायतों का निपटारा कर कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।सीएम के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जनसंवाद और सीएम विंडो पर आई शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत का समाधान करने के बाद केवल कागजों में कार्रवाई दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ संबंधित क्षेत्र के किसी प्रमुख व्यक्ति से भी समाधान की पुष्टि करवानी होगी।बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालयों से संबंधित कुल 749 शिकायतों में से 77 का समाधान किया जा चुका है जबकि 62 शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की गई है। अभी 525 शिकायतें लंबित हैं। सिरसा विश्वविद्यालय से जुड़े एक मामले में एक कर्मचारी ने पुरानी पेंशन का लाभ न मिलने की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2008 में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया जबकि उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 को हुई थी। ओएसडी ने इस मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की समीक्षा के दौरान ओएसडी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब निस्तारित शिकायत दोबारा नहीं खोली जाएगी। यदि शिकायतकर्ता कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह उसी मामले में नई शिकायत दर्ज करा सकता है। बैठक में सिंचाई विभाग की जनसंवाद की 1098 और सीएम विंडो की 361 शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कृषि विभाग को रबी फसलों के लंबित मुआवजे का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के सेक्टर-13 में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चलने की शिकायत पर मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी गई। भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े मामलों में भी अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।