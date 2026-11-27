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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित, हांसी के ढाणा कलां गांव की रहने वाली हैं मुक्केबाज गुंजनअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ ओलंपिक 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज गुंजन को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।हांसी के ढाणा कलां गांव की रहने वाली गुंजन ने सेनेगल के डकार में आयोजित यूथ ओलंपिक की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले भी गुंजन ने 2026 की अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में रजत पदक हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने गुंजन की मेहनत, लगन और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। गुंजन की सफलता प्रदेश के दूसरे युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर सम्मान राशि भी दी जा रही है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने खेल पर ध्यान दे सकें। इस मौके पर हांसी के विधायक विनोद भयाणा, खेल निदेशक शक्ति सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल, अतिरिक्त निदेशक अश्विनी मलिक और गुंजन के परिजन मौजूद रहे।