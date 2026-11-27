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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में हजारों डॉक्टरों के लाइसेंस की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में करीब 4500 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पांच साल की निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद अपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया है। इनमें से कई डॉक्टर सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। यह खुलासा हरियाणा मेडिकल काउंसिल की जांच में हुआ है। अब मेडिकल काउंसिल इन डॉक्टरों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इनकी सूची स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से जांच और कार्रवाई की जाएगी।हरियाणा में करीब 37 हजार डॉक्टर मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत हैं। साल 2019 के बाद से प्रत्येक डॉक्टर को पांच साल बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद डॉक्टरों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 10 साल पहले खत्म हो चुका है, इसके बावजूद उन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया। आमतौर पर लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वालों पर करीब 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है मगर काउंसिल ने इसे गंभीरता से लिया है। अब ऐसे डॉक्टरों पर दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है। काउंसिल के चेयरमैन डॉ. सतीश खट्टर के अनुसार नवीनीकरण नहीं कराने वाले डॉक्टरों का रिकॉर्ड निकाला गया है। करीब 4500 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन लंबित है। नियमों के तहत कार्रवाई और जुर्माना लगाने की तैयारी है।हरियाणा सरकार ने हाल ही में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) आईडी बनवाना अनिवार्य किया है। आईडी नहीं होने पर इसे बनवाने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय दिया जाएगा। एचपीआर आईडी तभी बन पाएगी जब किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसकी एचपीआर आईडी भी नहीं बन पाएगी। ऐसे में डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मेडिकल काउंसिल का कहना है कि डॉक्टरों के लिए अब हर पांच साल में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले डॉक्टरों के लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा।