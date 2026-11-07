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गैंगस्टर हैरी बाॅक्सर गिरफ्तार: लाॅरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, अमेरिका से हिरासत में लिया गया

Sat, 07 Nov 2026 11:21 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 07 Nov 2026 11:21 AM IST
सार

हैरी बॉक्सर ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दी थीं।

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Gangster Harry Boxer taken into custody in US Lawrence Bishnoi gang
arrest - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हरियाणा का मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी होने के नाते, वह कथित तौर पर अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग को चला रहा था।
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बॉक्सर ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दी थीं। उस पर हत्या, धमकी देने और जबरन वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं।
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