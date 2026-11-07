गैंगस्टर हैरी बाॅक्सर गिरफ्तार: लाॅरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, अमेरिका से हिरासत में लिया गया

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बॉक्सर ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो मैसेज के जरिए बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दी थीं। उस पर हत्या, धमकी देने और जबरन वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं।

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हरियाणा का मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी होने के नाते, वह कथित तौर पर अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग को चला रहा था।