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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Farmers face increased difficulties due to slow paddy procurement and fertilizer shortage: Abhay

धान की धीमी खरीद व खाद की कमी से किसानों की मुश्किलें बढ़ीं : अभय

Wed, 07 Oct 2026 06:00 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:00 PM IST
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बोले- एमएसपी पर खरीद का दावा खोखला, सीएम से मंडियों का दौरा करने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की मंडियों में धान की धीमी खरीद और उठान में देरी को लेकर कहा कि भाजपा सरकार का किसानों की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का दावा सिर्फ दिखावा है। एक तरफ धान की धीमी खरीद व दूसरी तरफ खाद की कमी से किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी से मंडियों का दौरा कर वास्तविक स्थिति देखने, धान की समयबद्ध खरीद और उठान सुनिश्चित कराने की मांग की।


चंडीगढ़ में जारी बयान में चौटाला ने कहा कि इनेलो का प्रतिनिधिमंडल धान-बाजरा खरीद और खाद की समस्या को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देगा। प्रदेश के 249 खरीद केंद्रों पर करीब 8.92 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। इसके बावजूद खरीद की गति धीमी है। नमी, राइस मिलर्स की कमी और पिछले सीजन के धान का उठान लंबित होने से मंडियों में जगह की समस्या बनी हुई है। कई जगह ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतारें लगी हैं। देरी का खर्च भी किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। रबी सीजन की बुवाई के समय डीएपी और यूरिया की कमी से भी किसान परेशान हैं। खाद की कमी और कालाबाजारी पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
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