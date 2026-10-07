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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Instructions to update data of students eligible for scholarship/incentive amounts by the 22nd.

Chandigarh-Haryana News: छात्रवृत्ति-प्रोत्साहन राशि वाले छात्रों का डाटा 22 तक अपडेट करने के निर्देश

Wed, 07 Oct 2026 06:43 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:43 PM IST
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चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि पाने वाले विद्यार्थियों का दूसरी व तीसरी तिमाही का डाटा 22 अक्तूबर तक अपडेट करना होगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने वन स्कूल एप पर उपस्थिति दर्ज करने का मॉड्यूल शुरू कर दिया है। स्कूल मुखियाओं को पात्र विद्यार्थियों का डाटा तय समय में भरने के निर्देश दिए गए हैं।
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डाटा अपलोड करने से पहले विद्यार्थी के बैंक खाते व परिवार पहचान पत्र की आईडी का सत्यापन जरूरी होगा। डाटा में दोहराव या वित्तीय गड़बड़ी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल मुखिया जिम्मेदार होंगे। इसी डाटा के आधार पर विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। कोई पात्र विद्यार्थी राशि से वंचित रहा तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
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