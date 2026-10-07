एसआईआर : दो दिन घर-घर जाएंगे बीएलओ, मतदाताओं से लेंगे जरूरी दस्तावेज

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रदेशभर में विशेष शिविर लगाए गए जिनमें करीब 28 हजार लंबित मामलों की सुनवाई की गई। अब 8 और 9 अक्तूबर को भी विशेष शिविर और घर-घर सर्वे के जरिए मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे।एसआईआर के तहत प्रदेश में अब तक 44 लाख 91 हजार 923 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 3 लाख 15 हजार 173 मामलों की सुनवाई अभी लंबित है। यानी कुल नोटिस का करीब 7.02 प्रतिशत हिस्सा अभी प्रक्रिया में है। चुनाव आयोग की ओर से इन मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को समय पर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिन मतदाताओं को एसआईआर के तहत नोटिस मिला है और उन्होंने अभी तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं वे 8 और 9 अक्तूबर को संबंधित बीएलओ या अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कर सकते हैं। घर-घर सर्वे के दौरान भी दस्तावेज लिए जाएंगे।आयोग का कहना है कि अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न हो इसलिए नोटिस पाने वाले मतदाताओं से निर्धारित समय पर सुनवाई में शामिल होकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की गई है। छह नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है।