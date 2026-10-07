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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   MPHWs hold hunger strike against capping of posts; protest suspended following assurances.

Chandigarh-Haryana News: पद कैप करने के विरोध में एमपीएचडब्ल्यू का अनशन, आश्वासन के बाद स्थगित

Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
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एसोसिएशन ने मांगें पूरी न होने पर फिर आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। ऑनलाइन तबादला नीति में पदों को कैप करने (अधिकतम संख्या तय करने) के विरोध में एमपीएचडब्ल्यू एसोसिएशन ने बुधवार को महानिदेशक (डीजी) कार्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू किया। हालांकि अधिकारियों से बातचीत और लिखित आश्वासन के बाद दोपहर में इसे स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने डीजी स्तर के मामलों को विभागीय स्तर पर हल करने और अन्य मांगों को सरकार के सामने रखने का भरोसा दिया है।
एसोसिएशन ने सुबह 10 बजे क्रमिक अनशन शुरू किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पदों को कैप करने समेत विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी ने कहा कि सरकार को सभी स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतिम सूची में गड़बड़ी हुई तो बिना पूर्व सूचना आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पूर्ण हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है।
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प्रदेश महासचिव सहदेव सांगवान ने कहा कि पदों को सीमित करने के बजाय सरकार को नियमित भर्ती करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल आश्वासन के चलते आंदोलन स्थगित किया गया है लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन फिर आंदोलन करेगी।
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