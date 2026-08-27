Bhiwani News: देसी वैद्य बनकर घर में घुसे तीन लोग, दो भैंस और कटड़ा ले गए

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पीड़ित प्रमोद कुमार ने बताया कि सुनील, पिंकू निवासी भिवानी और एक अन्य व्यक्ति पहले से उनके घर आते-जाते थे। आरोप है कि तीनों ने खुद को देसी वैद्य बताते हुए उसकी गाय का इलाज करने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने प्रमोद के पिता को कुछ सामान और दवा लाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। शिकायत के अनुसार पिता के घर से बाहर जाते ही तीनों कथित आरोपी दो भैंस और एक कटड़े को गाड़ी में लादकर भाग गए। पिता जब वापस घर पहुंचे तो पशु गायब मिले। उन्होंने तुरंत अपने बेटे प्रमोद कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी।घटना का पता लगते ही ग्रामीणों में रोष फैल गया। विकास मंच उमरावत के प्रधान विनोद शर्मा ने पुलिस प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों का पता लगाने और चोरी हुए पशुओं को बरामद कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों के घरों में घुसकर पशु चोरी होने से ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।इस अवसर पर विनोद प्रधान, संतलाल, दिनेश कौशिक, अशोक कुमार, धर्मबीर शर्मा, लीलाल मेंबर, फतेह फौजी, कालूराम और सुरेश मौजूद रहे।