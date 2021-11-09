Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
स्वास्थ्य
रक्तदान शिविर : प्रेक्षा विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
सेतू शिविर
पंचायत भवन : सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए पंचायत भवन में सेतू शिविर सुबह दस बजे से
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।
एथलीट मीट : राजीव गांधी महाविद्यालय में 23वीं वार्षिक एथलीट मीट सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
रक्तदान शिविर : प्रेक्षा विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
सेतू शिविर
पंचायत भवन : सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए पंचायत भवन में सेतू शिविर सुबह दस बजे से
विज्ञापन
खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।
एथलीट मीट : राजीव गांधी महाविद्यालय में 23वीं वार्षिक एथलीट मीट सुबह दस बजे से।