Bhiwani News: सिटी में आज

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रक्तदान शिविर : प्रेक्षा विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।सेतू शिविरपंचायत भवन : सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए पंचायत भवन में सेतू शिविर सुबह दस बजे सेखेलकूदक्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।एथलीट मीट : राजीव गांधी महाविद्यालय में 23वीं वार्षिक एथलीट मीट सुबह दस बजे से।