Bhiwani News: अक्तूबर परीक्षा के प्रवेश-पत्र जारी, आज से वेबसाइट पर होंगे उपलब्ध

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बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (शैक्षिक व मुक्त विद्यालय) की पूरक परीक्षाएं एक से 22 अक्तूबर तक होंगी। परीक्षा दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। जिले में 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां करीब 39,537 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।इनमें 25,646 छात्र और 13,891 छात्राएं शामिल हैं। माध्यमिक शैक्षिक परीक्षा में 8,462, उच्च माध्यमिक शैक्षिक में 7,647, माध्यमिक मुक्त विद्यालय में 8,850 और उच्च माध्यमिक मुक्त विद्यालय परीक्षा में 14,578 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र जारी नहीं हुआ है तो उसे बोर्ड कार्यालय में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद ही संबंधित परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जारी किया जाएगा।परीक्षार्थी रंगीन प्रवेश-पत्र पर आवेदन के समय स्कैन किया गया रंगीन फोटो चिपकाकर किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालय के प्राचार्य, मुख्याध्यापक अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन करवाएं। प्रवेश-पत्र और मूल पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी परीक्षार्थी आधार कार्ड पर नवीनतम फोटो अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। प्रवेश-पत्र में दिए निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। प्रवेश-पत्र पर तिथि के अनुसार परीक्षार्थी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं इसलिए उसका लेमिनेशन न करवाएं। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में दर्ज सभी विवरणों की जांच कर लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर बोर्ड कार्यालय में पहुंचकर समय रहते शुद्धि करवाना आवश्यक है। परीक्षा शुरू होने के बाद फोटो और हस्ताक्षर में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।