Bhiwani News: मनीषा मौत मामले में भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग

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शिकायतकर्ता नरेश पहाड़ी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल के एक यूट्यूबर ने मनीषा की आत्मा से बात करने का दावा किया है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चित मनीषा मौत मामले को लेकर मृतका की आत्मा से बातचीत का हवाला देते हुए इसे हत्या से जोड़कर कथित रूप से भ्रामक सामग्री प्रसारित की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह की सामग्री के प्रसारण से मामला दोबारा चर्चा में आ सकता है। इससे कानून-व्यवस्था के सामने अनावश्यक स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। शिकायत में वीडियो की जांच करने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है। नरेश पहाड़ी ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने के साथ वीडियो की सामग्री और उसके प्रसारण के उद्देश्य की भी जांच करने की मांग की है। उन्होंने आवश्यक कानूनी कदम उठाने का अनुरोध किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वीडियो को काफी लोगों ने देखा है। जांच अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस संबंध में तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

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लोहारू/ढिगावामंडी। मनीषा मौत मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप लगाते हुए समाजसेवी नरेश पहाड़ी ने पुलिस को शिकायत दी है। सोमवार को लोहारू थाने में दी शिकायत में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।