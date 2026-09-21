फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   The face of the government school transformed through the 'School of Change' initiative.

Bhiwani News: बदलाव की पाठशाला से बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर

Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
The face of the government school transformed through the 'School of Change' initiative.
गांव घुसकानी के सरकारी स्कूल में बदलाव की पाठशाला की गतिवि​धि में शामिल विद्यार्थी।
चांग। गांव घुसकानी के वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय में बदलाव की पाठशाला से शिक्षा, खेल, पर्यावरण, स्वच्छता, संस्कार और नशामुक्ति को नया आयाम मिला है। करीब चार साल में 70 से अधिक विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव आया है।
विज्ञापन

विद्यालय में कक्षा छठी से दसवीं तक 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू पीटीआई पाठशाला की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्रामीण बच्चे पढ़ाई के साथ खेल, अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवनोपयोगी कौशल सीख रहे हैं। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास से जोड़ा जाता है।
विज्ञापन

परीक्षा की तैयारी के लिए एमसीक्यू आधारित अभ्यास व टेस्ट करवाए जाते हैं। अंग्रेजी करसिव राइटिंग तथा पहले पाठ पढ़ो, लिखो, याद करो, सुनाओ और ईनाम पाओ जैसी गतिविधियों से पढ़ने-लिखने, याद करने और आत्मविश्वास से बात रखने की आदत विकसित की जा रही है। खेलों में नियमित अभ्यास से ग्रामीण प्रतिभाओं को राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे विद्यार्थियों में टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर है। पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल संरक्षण में भी बच्चों की भागीदारी कराई जा रही है। नशामुक्ति अभियान के जरिए विद्यार्थियों और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। श्रमदान और सामुदायिक सहयोग से विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास जारी है।

ये हैं बदलाव पाठशाला के सेवा संकल्प
शिक्षा: कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं एवं अभ्यास।
खेल: राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी।
स्वच्छता: श्रमदान एवं स्वच्छ विद्यालय निर्माण।
पर्यावरण: पौधरोपण एवं पौधों का संरक्षण।
जल संरक्षण: जल बचाने के प्रति जागरूकता।
नशामुक्ति: विद्यार्थियों व ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी।
संस्कार एवं अनुशासन: जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य का बोध।
सामुदायिक सहयोग: शिक्षक, विद्यार्थी, ग्रामीण, ग्राम पंचायत, जिला परियोजना अधिकारी भिवानी और विधायक बवानीखेड़ा समेत जनप्रतिनिधियों की सहभागिता।


करीब चार साल पहले शुरू किया सेवा संकल्प आज भी जारी है। प्रयास है कि इसे पूरे वर्ष चलने वाले सेवा उत्सव का रूप दिया जाए, जिसमें हर बच्चा सेवा, शिक्षा, खेल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े। इससे बच्चों के जीवन में बदलाव आ रहा है। -विनोद पिंकू, शारीरिक शिक्षक, वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी।


विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। विनोद पिंकू के प्रयास और सभी के सहयोग से विद्यालय में सकारात्मक बदलाव आया है। -कृष्ण कुमार, मुख्याध्यापक, वीर शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी।


ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और खेलों को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। घुसकानी में विद्यार्थियों को खेल, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का काम हो रहा है। ग्रामीणों, पंचायत, स्टाफ और विद्यार्थियों की भागीदारी से विकास को और गति मिल सकती है। -कपूर सिंह वाल्मीकि, विधायक बवानीखेड़ा।


विद्यार्थियों की पढ़ाई, लेखन, स्वच्छता और खेल गतिविधियों पर ध्यान देना सकारात्मक पहल है। बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय मिलकर काम करें तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। -शिव कुमार तंवर, जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।


बदलाव की पाठशाला से स्कूल की शिक्षा, खेल और स्वच्छता गतिविधियों में फर्क दिखाई दे रहा है। बच्चों और ग्रामीणों को साथ लेकर किए जा रहे प्रयासों से विद्यालय के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी बढ़ी है। पंचायत और ग्रामीण विकास में सहयोग जारी रखेंगे। -सुनीता दलाल, सरपंच, घुसकानी।


विनोद पिंकू बच्चों को खेलों के साथ रोजगारपरक शिक्षा, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए यह सराहनीय पहल है। -रमेश बूरा, हरियाणा स्टेट अवॉर्डी एवं पूर्व प्राचार्य।



शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभावान खिलाड़ी निकल सकते हैं। बदलाव की पाठशाला रोजगार के नए अवसरों की दिशा में भी काम कर रही है। खेल स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ रोजगार का माध्यम भी बन चुका है। -राजेश बूरा, सरपंच, प्रेमनगर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed