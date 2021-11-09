Bhiwani News: पिकअप ने पैदल जा रहे 52 वर्षीय व्यक्ति को मारी टक्कर, मौत

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कृष्ण कुमार खेतीबाड़ी करते थे और उनके दो बेटे व एक बेटी हैं। मृतक के बेटे कमल ने बताया कि उसके पिता सुबह करीब साढ़े 10 बजे नंदगांव से झरवाई की तरफ सड़क पर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी।हादसे में कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमल की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सदर थाने के जांच अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।