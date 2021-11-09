Bhiwani News: बाजरा खरीद बंद, वंचित किसानों को मिल सकता है फिर मौका

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ढिगावामंडी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल पंचकूला ने खरीफ सीजन 2026 के लिए राज्य की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद 10 नवंबर से बंद कर दी है। बोर्ड ने पत्र जारी कर सभी मंडियों के सचिव, सह-कार्यकारी अधिकारी और मंडी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसकी जानकारी आढ़तियों और किसानों को दें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वास्तविक किसान अपनी बाजरे की फसल बेचने से वंचित रह जाता है, तो उसके मामले की जांच की जाएगी। ऐसे मामलों का सत्यापन एवं अनुमोदन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा सत्यापित एवं अनुमोदित किसानों की सूची उपायुक्त के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाएगी, ताकि स्वीकृति के बाद उन किसानों को खरीफ सीजन 2026 के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से अपना बाजरा बेचने की अनुमति दी जा सके।

संवाद न्यूज एजेंसी