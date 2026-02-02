Bhiwani News: मेडिकल कॉलेज में इंतजार से मरीज का सब्र टूटा, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा

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मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की अधिक संख्या के कारण कई बार अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। चिकित्सक के कक्ष के बाहर प्रतीक्षालय में बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं लेकिन कई मरीज कक्ष के अंदर चले जाते हैं। बुधवार को भी मनोरोग ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचा एक व्यक्ति डॉक्टर की कुर्सी पर ही जाकर बैठ गया।काफी देर बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नजर मरीज पर पड़ी तो उसने उसे कुर्सी से उठाया। घटना का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओपीडी में मरीजों के इंतजार और व्यवस्था को लेकर चर्चा होती रही।