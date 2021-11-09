Bhiwani News: 2.28 लाख रुपये ठगने का आरोपी गिरफ्तार

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गांव फूलपुरा निवासी शंकी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने एमएएए भिवानी गोल्ड ट्रेडर के नाम से फर्म बना रखी है और अपने मोबाइल नंबर से इसका संचालन करता है। शिकायत के अनुसार 20 फरवरी को उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नंबर से संदेश आया। संदेश भेजने वाले ने बताया कि उसका सफीदों स्थित कैप्री गोल्ड लोन बैंक में गोल्ड लोन चल रहा है और वह बैंक में जमा सोना छुड़वाकर बेचना चाहता है।इसके बाद व्हाट्सएप चैट और कॉल के माध्यम से बातचीत हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे विश्वास में लेकर आरोपी विनोद कुमार और उसके बताए अन्य व्यक्तियों की यूपीआई आईडी पर कुल 2,28,500 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।न सोना मिला, न रकम वापसरुपये देने के बावजूद शिकायतकर्ता को न सोना वापस मिला और न ही उसकी राशि लौटाई गई। शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की गई। एएसआई नरेश कुमार ने आरोपी को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।