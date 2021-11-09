Bhiwani News: सिटी में आज

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गांव बड़वा : सेवा सेतु शिविर का आयोजन गांव बड़वा में सुबह 9 बजे से।रामलीलाकृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।सेठ किरोड़ीमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।धार्मिकश्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।