Bhiwani News: मुंबई से भिवानी आने वाली स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा संचालन

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने यह जानकारी दी। गाड़ी संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल-भिवानी-मुंबई सेंट्रल द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाई गई है। गाड़ी संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल से 9 अक्तूबर से 27 नवंबर तक 15 फेरे संचालित होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09002 भिवानी से 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक 15 फेरे चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिनमें 3 थर्ड एसी, 15 द्वितीय शयनयान, 2 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं।साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का विस्तारइसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। गाड़ी संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस से 14 अक्तूबर से 25 नवंबर तक 7 फेरे संचालित होगी। गाड़ी संख्या 09006 भिवानी से 15 अक्तूबर से 26 नवंबर 2026 तक 7 फेरे चलेगी। इस ट्रेन में भी 3 थर्ड एसी, 15 द्वितीय शयनयान, 2 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे।परिवर्तित मार्ग से कुछ फेरेरेलवे ने यात्रियों की जानकारी के लिए कुछ फेरों के परिवर्तित मार्ग की भी घोषणा की है। गाड़ी संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल-भिवानी स्पेशल के मुंबई सेंट्रल से 2 और 6 अक्तूबर के फेरे बदलेंगे। भिवानी से 3 और 7 अक्तूबर को चलने वाले फेरे भी परिवर्तित होंगे। ये फेरे वडोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर होकर संचालित होंगे। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी स्पेशल का बांद्रा टर्मिनस से 7 अक्तूबर और भिवानी से 8 अक्तूबर को संचालित होने वाला फेरा भी परिवर्तित मार्ग वडोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर होकर चलेगा।